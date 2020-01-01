أخبار مصر | برعاية رئيس الوزراء.. الشباب تنفذ نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية رئيس الوزراء.. الشباب تنفذ نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تنفيذ نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومفوضية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

وتعد تلك الخطوة هي الأولي من نوعها بأن يحصل "نموذج محاكاة" علي رعاية ثنائية من مجلس الوزراء المصري ومفوضية الاتحاد الإفريقي في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، وفي إطار سعى جميع مؤسسات الدولة المصرية إلى تعزيز التعاون الإفريقي المشترك، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقديم كافة أشكال التأهيل والتدريب للشباب خاصة فيما يخص الدائرة الأفريقية.

ويعد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي أحد الآليات التنفيذية لتوصيات وزراء الشباب والرياضة والثقافة الأفارقة، والتي شارك في صياغتها مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة خلال اجتماعات الدورة الفنية الثالثة بالجزائر في الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ والتي حثت على تشجيع نماذج محاكاة الاتحاد الإفريقي وغيرها من الأنشطة المماثلة، والتي تعمل على تعميم مفهوم الوحدة الإفريقية بين الشباب داخل المؤسسات التعليمية وخارجها لتعزيز المشاركة، والاطلاع على عملية صنع القرارات في الاتحاد الإفريقي".

وقد تمكنت وزارة الشباب والرياضة في وقت لاحق في الحصول علي رعاية مفوضية الاتحاد الإفريقي لنموذج المحاكاة وقد وشارك ممثلين عن مكتب الشباب الإفريقي في الدورة التدريبية الخاصة بإطلاق نماذج محاكاة الاتحاد الإفريقي حول القارة.