أخبار مصر | بعد جولة مدبولي.. 10 معلومات عن ممشى أهل مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد جولة مدبولي.. 10 معلومات عن ممشى أهل مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى بداية العام الجديد 2020، مشروع ممشى أهل مصر على النيل. وتستعرض لكم "الخليج 365" 10 معلومات عن أول ممشي "أهل مصر" بنهر النيل ببنها مجانا: 1- يتكون المشروع من 4 مراحل وتم افتتاح المرحلة الأولى بتكلفة 5 مليون جنيه 2- تم تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 60% وجاري تجهيز الموقع للمرحلة الثالثة والرابعة والقيمة الإجمالية للمشروع بطول 1850 متر. 3- يحتوي المشروع على 9 مداخل ومخارج وتم مراعاة رامبات ذوي الاحتياجات الخاصة. 4- المشروع هو نتاج التعاون الجاد بين جميع أجهزة المحافظة. Advertisements 5- الممشى تم تزويده بأسوار حديدية ذات طابع حضاري مميز وأعمدة إنارة وبلاط الانترلوك وخدمات ومقاعد وإدارة للأمن والنظافة والتشغيل لمراعاة المظهر الجمالي للممشى. 6- دخول الممشي سيكون متاحا لجميع المواطنين بالمجان. 7- الممشى هدية المحافظة للمواطنين في عيدها القومي. 8 -المشروع بمثابة حلم لأبناء مدينة بنها وأصبح حقيقة متنفسا حضاريا يلجأ إليه المواطنون للتنزه ورؤية مياه النيل والتمتع بالمناظر الجميلة التي تبعث في النفس الراحة والهدوء. 9-وزارة الري قررت عمل باكيات في مدخل الممشى لخلق فرص عمل للشباب وتوفير كل متطلبات المواطنين من طعام وشراب. 10- يبلغ طول الممشى كقيمة إجمالية 1850 متر بتكلفة قدرها 19 مليون جنيه.

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