أخبار مصر | رئيس الوزراء: "ممشى أهل مصر" مشروع طموح يغير وجه القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: "ممشى أهل مصر" مشروع طموح يغير وجه القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، العام الجديد اليوم بجولة تفقدية للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل "ممشى أهل مصر"، بصحبة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وإيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة التفقدية، أن الحكومة وضعت مخططا شاملاً للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، تحت مسمى مشروع "ممشى أهل مصر"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وذلك من خلال إنشاء لسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية، ضمن مشروع تطوير الواجهات النيلية من مدينة أسوان وحتى القاهرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الطموحة التى ستغير وجه القاهرة، من خلال إعادة الوجه الحضارى لها فى المناطق المطلة على النيل، فضلا عن أنه سيسهم فى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة فى تلك المناطق، ويعمل على إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحى لها، تماشيا مع مختلف المدن العالمية التى تقع على أنهار ومجارى مائية، والتى تقوم بمثل هذه المشروعات.

من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والرى أن مشروع تطوير كورنيش النيل يأتى فى إطار تكليفه لمعهد بحوث النيل بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النهر الرئيسى، وفرعيه، واستخدامها فى إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الواجهات النيلية، وتنفيذ أعمال تجميل للمساحة غير المستغلة من أراضى منافع الرى واستخدامها كساحة انتظار للسيارات، طبقاً للضوابط واللوائح المنظمة لذلك، وهو ما يعمل على تحقيق عائد سنوى للدولة.

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من ناحيته، استعرض وزير الإسكان الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير كورنيش النيل "ممشى أهل مصر" فى المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة بطول 1,8 كم، مؤكداً أن تطوير المشروع فى هذه المسافة سيكون نموذجاً تجريبياً، تمهيداً لتطبيقه فى المناطق المطلة على النيل بباقى المدن التى يمر بها النهر على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الكورنيش فى المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى إمبابة يتضمن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم ومتوسط عرض الممشى العلوى "4.5" م، فى حين يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى "6.5" م.

وأوضح أن المشروع يشمل إقامة 19 مبنى تضم 5 مطاعم، و5 كافتيريات، و56 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى 3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، كما يشمل المشروع 3 مدرجات، ومسرحاً بمساحة 275م2، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، ونوافير مائية.

وحول الموقف التنفيذى لمشروع تطوير النيل فى هذه المسافة، أشار إيهاب الفار إلى أنه تم تنفيذ أعمال الخوازيق الشاطئية بإجمالى "626/1011"، كما تم تنفيذ أعمال الخوازيق النيلية بإجمالى "132/ 832"، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة 100%، للمبانى : 2، و3، و4، و5، و7، و8، و9، و12.

وقال إنه يجرى الانتهاء حاليا من أعمال الهيكل الخرسانى لمبانٍ أخرى وهى: 1، 6، 10، 11، 13، 14، 15، و3 جراجات ، فضلا عن الانتهاء من تصميم أعمال الكهروميكا والبدء فى التنفيذ، وكذلك اعتماد كل عناصر التشطيبات من الاستشارى العام، مشيرا إلى أن مشروع التطوير تم إسناده إلى إدارة المهندسين العسكريين، وتم بدء العمل فى تنفيذه فى 17 أغسطس 2019.

وعقب إطلاع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى للمشروع من خلال الشرح، قام بصحبة المسئولين المرافقين له بجولة نيلية للوقوف على الأعمال التى تم بدء العمل بها فى مشروع التطوير فى هذه المناطق على أرض الواقع، وكلف رئيس الوزراء خلال الجولة بتصميم أنظمة إضاءة ليلية على أعلى مستوى من الجودة فى جميع المناطق المطلة على النيل والتى ستدخل ضمن مشروع تطوير الممشى.