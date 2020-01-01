أخبار مصر | مروحيات الأباتشي تحلق قرب السفارة الأمريكية في بغداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروحيات الأباتشي تحلق قرب السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، اليوم الأربعاء، في خبر عاجل لها، بأن مروحيات الأباتشي تحلق قرب السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها واشنطن لحماية بعثتها الدبلوماسية.

وقد ألقت القوات الأمريكية، بقنابل غاز لتفريق متظاهرين لميليشيات الحشد في محيط السفارة في بغداد، بينما أطلق أمن السفارة الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

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وشهد محيط السفارة الأمريكية في بغداد، توافد المئات من أنصار فصائل عراقية موالية لإيران منضوية ضمن الحشد الشعبي للاعتصام.

وأحرق أنصار فصائل عراقية موالية لإيران ومنضوية ضمن الحشد الشعبي، إحدى البوابات، وتحطيم زجاج غرفة أمن وكاميرات مراقبة.