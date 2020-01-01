أخبار مصر | غدا.. آخر موعد للتقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. آخر موعد للتقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أن غدا الخميس الموافق الثانى من يناير الجارى، هو آخر موعد لقبول طلبات التقديم للأشراف على حج الجمعيات الأهلية لاختيار مشرفي حجيج بيت الله الحرام لموسم حج 1441هـ 2020م، وذلك للراغبين من أعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية.

وطالب عبد الموجود الراغبين بالاشتراك فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد بسرعة التقديم، مشيرا أن التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ويتم تقديم طلبات الإشراف يدويًا للمديرية التابع لها المرشح وذلك وفقًا لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ويتم استيفائه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية، بالإضافة إلى كافة المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة في (الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية – صورة المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – بطاقة الرقم القومي – محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو – صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية.

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وأشار عبد الموجود، أن عدد الطلبات المقدمة حتى مساء أمس الثلاثاء بلغ 850 طلبًا، موضحا أنه من المقرر اختيار عدد ٢٧٠ مشرفا بواقع مشرف لكل ٤٥ حاجا مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية حرصًا على توفير سبل الرعاية للحجاج وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة القومية للحج.

جدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب قبول الترشيح لأعضاء البعثة الاشرافية من الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف على حجاج الجمعيات خلال الفترة من 15/12/2019 وحتى 2/1/2020 وذلك وفقا للشروط والقواعد الخاصة المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام.