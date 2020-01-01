أخبار مصر | تعرف على مواعيد العطلات الرسمية لعام 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد العطلات الرسمية لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت القوانين العامة الخاصة بالعاملين المدنيين، بأحقية حصول العاملين على إجازات رسمية (مدفوعة الأجر) في 13 مناسبة وطنية ودينية طوال العام، وقد ألزم قانون الخدمة المدنية الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الإجازات، كما ألزم قانون العمل رقم 12، أصحاب المنشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمنحها للعاملين مساواة بأقرانهم بالقطاع الحكومي.

وننشر مواعيد الاجازات الرسمية وأيام المناسبات الوطنية والدينية التي يحق للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع الخاص الحصول عليها خلال عام 2020، والتي تعادل 18 يوما وهي كالآتي:

1-الثلاثاء 7 يناير: عيد الميلاد - رأس السنة الميلادية.

2- - السبت 25 يناير: ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة.

3-الاتنين 20 ابريل عيد شم النسيم

4- السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

5-الخميس 30 أبريل: عيد العمال بدلًا من الجمعة 1 مايو.

6- أحد والإثنين والثلاثاء 24، 25، 26 مايو: إجازة عيد الفطر المبارك.

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7- الثلاثاء 30 يونية: ذكرى ثورة 30 يونية.

8- الخميس 23 يوليه: ذكرى ثورة 1952.

9- الخميس 30 يوليه: وقفة عرفات.

10- الجمعة، السبت، الأحد، الإثنين، 31 يوليه، و1، 2، 3 أغسطس: إجازات عيد الأضحي.

11- الخميس 20 أغسطس: رأس السنة الهجرية.

12-الثلاثاء 6 أكتوبر: ذكرى انتصارات حرب 1973.

13- الثلاثاء 29 أكتوبر: ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد البنك المركزي، أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019 (عطلة البنوك)، فإنه تم تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء 1 يناير 2020.