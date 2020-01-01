أخبار مصر | "علشان أنا دكتور برنس".. سؤال بـ"زراعة كفر الشيخ" يثير دهشة رواد مواقع التواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "علشان أنا دكتور برنس".. سؤال بـ"زراعة كفر الشيخ" يثير دهشة رواد مواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ورقة منسوبة لامتحان أساسيات الأراضي لكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.

وتحوي الورقة، على سؤال يختاره الطالب من نفسه ويجيب عنه ليحصل على 10 درجات.

وجاء نصها كالتالي:

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"السؤال الخامس: (10 درجات)

سؤال تمنيته ولم يأت، اكتبه، واجب عنه، واطمن أنت كده كده هتاخد الـ10 درجات، علشان أنا دكتور برنس".

وأثارت الورقة الامتحانية، ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فكرة السؤال وسهولته.