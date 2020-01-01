أخبار مصر | معاشات وزيرو جمارك.. 6 قرارات حكومية تهم المواطنين في يناير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاشات وزيرو جمارك.. 6 قرارات حكومية تهم المواطنين في يناير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، في تنفيذ عدة قرارات مهمة، خلال شهر يناير 2020، ويتم تطبيقها والعمل عليها في الشهر الحالي.

وتستعرض "الخليج 365" أهم القرارات التي تخص شهر يناير:

1.صرف المعاشات مبكرا في مطلع الشهر الحالي، وذلك من خلال البنوك ومكاتب البريد، وسوف يتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ صرف المعاشات، في صباح اليوم الأول من شهر يناير الحالي، وذلك مع التزام مواطنين بعدم انصرافهم، حتى يتم اخذ مستحقاتهم المالية وطبقا لسياسية الدولة في تخفيف على المواطن.

2.تفعيل قرار العفو الرئاسي بنسبة لبعض الفئات من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وفقا لاشتراطات محددة، وسيتم تطبيقه في 25 يناير بمناسبة الاحتفال بالثورة.

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3.تسليم 10 آلاف وحدة سكنية حالية وسرعة تسكين المواطنين المستحقين في الأماكن البديلة، وذلك بعد تطوير العشوائيات وإزالة المناطق الغير آمنه.

4.توقيع برتوكول التعاون والذي يختص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي يهدف إلي وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، حيث تختلف البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، وعلى ان تكون وفق المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك طبقا لما تطبقه اللائحة التنفيذية.

5.سيتم إطلاق تيار خط ربط بين السودان ومصر في 12 يناير 2020 بقدرة 50 ميجاوات، وتستهدف الدولة التوسع في مشروعات الربط مع دول الخليج، والسوق الأفريقية.

6.تطبيق (زيرو جمارك) على الواردات التركية وذلك طبقا إلي الاتفاقية الموضعة، وذلك سيساهم في تخفيض السيارات الأوربية والإعفاء الجمركي عليها، وتفعيل سوق السيارات خلل الشهر الحالي.