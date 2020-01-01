أخبار مصر | المترو: إطلاق الموقع الالكتروني للشركة بشكله الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المترو: إطلاق الموقع الالكتروني للشركة بشكله الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي بجميع الجهات الحكومية والشركات التابعة لها وسهولة التواصل مع المواطنين، وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فقد تم تطوير الموقع الالكتروني للشركة http:www.Cairometro.gov.eg.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم بدأ العمل به وإطلاقه على شبكة الإنترنت الدولية مع بداية العام الجديد 1/1/2020 باللغتين العربية والإنجليزية وذلك موائمة لتوجهات الدولة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.