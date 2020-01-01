أخبار مصر | تفاصيل أول اجتماع لـ"الوزراء" في 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل أول اجتماع لـ"الوزراء" في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينعقد اليوم الأربعاء أول اجتماع لمجلس الوزراء بالعام الجديد، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراءـ وسيناقش الاجتماع عدة تقارير من الوزرارات المختلفة من أجل تحسين جودة الخدمات، وسيناقش أيضا وزارة التعليم عن استعدادات امتحانات نصف العام وكذلك عمليات تسليم التابلت لطلبة الصف الأول الثانوي.

وتستعرض أيضا وزارة التعليم العالي استعدادات الجامعات لامتحانات النص الأول من العام الدراسي.

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ويناقش المجلس التقارير الخاصة بعمليات إعادة تأهيل عدد من المناطق العشوائية فى القاهرة في ضوء عمليات تطوير منطقة المدابغ.

كما يستعرض آخر الإجراءات فيما يتعلق بكارت الفلاح، لتوثيق الحيازات الزراعية فى إطار صرف المقررات الخاصة بالزراعة الشتوية من أسمدة، وتقرير وزارة الصحة حول تأهيل المنشآت الطبية فى محافظات المرحلة الثانية من برنامج التأمين الصحى الشامل.

كما يستعرض المجلس تقريرا مبدئيا من وزارة المالية، حول مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠.