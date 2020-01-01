أخبار مصر | وزير النقل: تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات.. ونعدكم بـ"طفرة كبيرة"

جاء ذلك خلاله اجتماعه مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالهيئة والتي ستساهم في تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضح الوزير، أن ذلك سيتم من خلال توالي وصول الجرارات الجديدة وزيادة أعداد الجرارات التي يتم إعادة تأهيلها ووصول دفعات من الـ1300 عربة سكة حديد جديدة التي تم التعاقد عليها والتقدم في منظومة تطوير وتحديث المزلقانات والمحطات والانتهاء من عدد كبير من قطاعات مشروعات تحديث وتطوير نظم إشارات السكك الحديد وهو الأمر الذي يتطلب الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بكافة المشروعات والتعاقدات التي أبرمتها الهيئة.

وشدد، على أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية الذي ينقل ملايين الركاب سنويا وهو الأمر الذي يتطلب العمل على مدار الساعة خاصة بعد التحسن الملحوظ فى مستوى الخدمة المقدمة من خلال انضباط مواعيد قيام القطارات وتوافر منافذ عديدة لشبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية والمتوسطة تسهل حصول الراكب على التذكرة وإدخال عربات محسنة ومطورة على عدد من الخطوط ووصول الدفعة الأولى من جرارات جنرال إليكتريك وعددها 10 جرارات وإدخالها الخدمة والتحسن الكبير في مستوى نظافة القطارات والمحطات.

واستعرض وزير النقل، آخر المستجدات الخاصة بكافة مشروعات الهيئة ومن بينها مشروع توريد 4 ماكينات لهندسة السكة وموعد توريد ماكينة فحص السكة التي تم التعاقد عليها والتي ستساهم في زيادة عوامل السلامة والأمان بخطوط السكة الحديد.

وكما تابع الوزير، معدلات نقل البضائع بالسكة الحديد وموقف توريد عربات البضائع التي تم التعاقد عليها.

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وأوضح مسئولو السكة الحديد، بأنه تم استلام عدد ( 75 عربة) ضمن التعاقد المبرم مع مصنع سيماف لتوريد (140 عربة) بضائع.

وكما أكد الوزير، على أهمية زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، من أجل تخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.

وفي ختام الاجتماع، استعرض الوزير، خطة تطوير ورش السكة الحديد وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية، مؤكدا أن هذا التطوير يعتبر من أهم عوامل تطوير منظومة السكة الحديد.



وكان الوزير قد استبق الاجتماع بتفقد محطة مصر للاطمئنان على سير العمل بالمحطة وانتظام جداول التشغيل وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.