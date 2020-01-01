أخبار مصر | عزل 10 ركاب بسبب شهادات الحمى الصفراء والملاريا بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزل 10 ركاب بسبب شهادات الحمى الصفراء والملاريا بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، على عزل 9 مصريين وأردني، فور وصولهم من السودان ونيجيريا والمغرب؛ لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء والاشتباه بإصابة الملاريا.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 5 مصريين وآخر أردني من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، وعلى الطائرة المصرية القادمة من كانو عثر أطباء الحجر الصحي على 3 مصريين لا يحملون نفس الشهادات، لافتةً إلى أنه فور وصول الطائرة المغربية القادمة من كازابلانكا تم الاشتباه في إصابة راكب مصري بالملاريا بسبب ظهور أعراض العدوى عليه.

ووجه الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار إلى مستشفي الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار لفحصهم والتأكد منهم.