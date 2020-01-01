شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: غدًا آخر موعد للتقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بأن غدا الخميس الموافق الثاني من يناير الجاري هو آخر موعد لقبول طلبات التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لاختيار مشرفي حجيج بيت الله الحرام لموسم حج 1441هـ / 2020 م وذلك للراغبين من أعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية.
وطالب مدير المؤسسة في تصريحات صحفية اليوم الراغبين بالاشتراك في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد بسرعة التقديم.. مشيرا إلى أن التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ويتم تقديم طلبات الإشراف يدوياً للمديرية التابع لها المرشح وفقاً لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ويتم استيفاؤه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية بالإضافة إلى المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة في (الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية – صورة المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – بطاقة الرقم القومي – محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو – صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية).
وأشار عبد الموجود، إلى أن عدد الطلبات المقدمة حتى مساء الثلاثاء بلغت 850 طلبا، ومن المقرر اختيار 270 مشرفا بواقع مشرف لكل 45 حاجا مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية حرصاً على توفير سبل الرعاية للحجاج وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة القومية للحج.
يذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن فتح باب قبول الترشيح لأعضاء البعثة الإشرافية من الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف على حجاج الجمعيات خلال الفترة من 15/12/2019 وحتى 2/1/2020 وفقا للشروط والقواعد الخاصة المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام.
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