شكرا لقرائتكم خبر عن قداس جنائزي لإحياء الذكرى التاسعة لـ«شهداء القديسين» بدير مارمينا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا كيرلس أفا مينا، أسقف ورئيس دير مارمينا العجائبى في الكينج مريوط غرب الإسكندرية، صباح الأربعاء، صلاة القداس الجنائزي لإحياء الذكرى التاسعة لشهداء تفجير كنيسة القديسين والذي وقع مطلع عام 2011 وراح ضحيته نحو 30 شهيدا وعشرات المصابين بمقر دير مارمينا.

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وشهد حفل تأبين الشهداء عظات روحية وترانيم بمقر دير مارمينا العجايبي، الذي يقع في منطقة الكينج مريوط، حيث مقر دفن الرفات. وحرص كهنة كنيسة القديسين على الحضور، وكذا أسر الشهداء والمصابين، وأعقبت الصلاة كلمات دينية مقتضبة للحديث عن الشهداء ومنزلتهم عند الله.

وألقى «كيرلس» كلمة دينية تحدث فيها عن أن الكنيسة القبطية المصرية هي كنيسة شهداء كما هو عهدها منذ الأزل، وبالتالى فإنها تقدم شهداء فداءً لها وللوطن، مشيرا إلى أن «أهالى الشهداء يكونون فرحين رغم الألم.. لكن قلوبهم مملوءة بالإيمان واليقين واعتقادهم بأن الشهداء في السماء مع المسيح، وأنهم سيكونون شفاعة لأهلهم وذويهم، وهم شهداء للوطن كله وليس للكنيسة فقط وقدموا أرواحهم فداء للوطن».

وأشار إلى أنه من المفرح أن تتزامن الذكرى السنوية مع احتفالات الكنيسة بأفراح أعياد الميلاد والسهرات الكيهكية، وبالتالى فإن الشهداء يعيشون اللحظة مع الكنيسة، والعكس أيضا من خلال السهرات والعشيات والترانيم والتسابيح، مقدماً التهنئة بالعيد لذوى الشهداء والمصابين.

قداس جنائزى لإحياء الذكري التاسعة لشهداء القديسين بدير مارمينا بالإسكندرية