شكرا لقرائتكم خبر عن «مترو الأنفاق»: إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق «موبايل» أول 2020 (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن تطوير الموقع الإلكتروني للشركة http://www.Cairometro.gov.eg، والذي سيبدأ العمل به وإطلاقه على شبكة الإنترنت الدولية مع بداية العام الجديد 1 /1 /2020 باللغتين العربية والإنجليزية، مواءمة لتوجهات الدولة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما سيتم إطلاق خدمة جديدة تطبيق الموبايل mobile Application باسم (مترو القاهرة ECM) باللغة العربية و(Cairo metro ECM) باللغة الإنجليزية، ليبدأ العمل به أيضاً مع بداية العام الجديد 1/1 /2020 لنسخة Android ويليها بأيام 15 /1 /2020 نسخة iOS ليصبح ذلك التطبيق أكثر استخداما وتفاعلا ووصولاً إلى جمهور الركاب من خلال تقديمه للعديد من الخدمات بجانب الموقع الإلكتروني، ومن بينها الآتي:

خدمة التواصل مع الجمهور من خلال وسائل التواصل مثل (فيس بوك – واتس أب)

قناة إعلامية مرئية خاصة بشركة المترو على موقع (YouTube) .

معلومات تهم الراكب مثل (التغطية التأمينية من شركة المترو للركاب بالتعاون مع مجمعة التأمين)

خدمة (رحلتي) وبها خطة الرحلة والربط مع خرائط جوجل العالمية وتوصيف الرحلة بالخطوط الثلاثة (محطة القيام والوصول – وبيان المحطات خلال الرحلة- وزمن الرحلة ) وبها (وضع خريطة للمترو للخطوط الثلاثة لمساعدة الراكب في معرفة مسار الرحلة .- الربط مع خرائط جوجل العالمية لتحديد أقرب محطة للراكب من خلال الموبايل ابليكيشن- محطات هامة موضح بها المعالم الهامة القريبة من محطات المترو لتسهيل عملية الوصول تعريف الراكب بالمخالفات والغرامات وتحديد أسعارها لتجنب الوقوع بها )

خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وبيان الخدمات المقدمة مثال (الكراسي المتحركة – المصاعد الكهربائية – تخصيص شبابيك مجهزة للتذاكر – تخصيص أماكن في القطارات الجديدة – تركيب إنذارات صوتية وضوئية للمساعدة بصرياً أو سمعياً.

خدمة الاشتراكات وبها بيان (أماكن مكاتب الاشتراكات – طريقة استخراج الكارت الذكي – أسعار التذاكر والاشتراكات – وتقسيم مناطق الاشتراكات – المحفظة النقدية للكارت الذكي) تمهيداً لتطبيق خدمة الدفع الالكتروني .

طريقة حساب عدد المناطق المخصصة للاشتراك من خلال مناطق الاشتراكات.

خدمة استقبال الشكاوي الحكومية الموحدة – الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات المقدمة لشركة المترو.

خدمة سلامتك تهمنا ويتم بها توضيح إرشادات السلامة للركاب

خدمة مشروعات تطوير مترو الأنفاق لتعريف الجمهور بالإجراءات التي تتخذها شركة المترو لتحسين الخدمات ( مثل مشروعات القطارات الجديدة – السلالم الكهربائية الجديدة والمصاعد – تطوير المحطات- ........... وخلافه ) .

خدمة المناقصات والمزايدات الخاصة وبها يتم عرض تفاصيل كل المناقصات والمزايدات مع إمكانية تحميل ملفات المناقصة للاطلاع قبل الشراء لكراسة الشروط .

خدمة التسويق للمحلات والمساحات التجارية وبيان كيفية التعاقد والأنشطة للشركات المتواجدة بالمحطات وطرق التواصل مع إدارة التسويق للانتفاع بالخدمات المقدمة .

خدمة الامتيازات والنشاط الإعلانى ويشمل كيفية التعاقد على مساحات إعلانية .

يأتي ذلك حرصا من وزارة النقل متمثلة في شركة مترو الأنفاق على سهولة التواصل مع مرتادي هذا المرفق الحيوي والمهم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق الموبايل وتعريفهم بالمجهودات المبذولة من قبل العاملين بالشركة للحفاظ على سير العمل، وتقديم أفضل خدمة لهم، وكذلك الحرص الدائم من قبل قيادات الشركة على آراء الجمهور ومقترحاتهم في الخدمات المقدمة لهم، والتي تسعى الشركة دائمًا لتحسين تلك الخدمات.