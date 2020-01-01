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وزير العدل وسفير المجر يبحثان التعاون في مجال تسليم المجرمين

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أشرف غيث 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأربعاء، بديوان عام الوزارة، بيتر كيفيك، سفير دولة المجر بالقاهرة، تلبية لطلب السفير بعقد هذا اللقاء لبحث دعم التعاون المتبادل في المجالين القانوني والقضائي.

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تناول اللقاء بحث صور التعاون الجنائي الدولي المختلفة بين الدولتين، خاصة في مجال تسليم المجرمين، وكذلك سبل دعم وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل المصرية والمجرية منذ عام 2014 بشأن التعاون القضائي.

وطلب سفير المجر دعم وزارة العدل في التصديق على صحة إجراءات الاتفاقيات التي توقع بين البلدين، لاسيما اتفاقية توريد عربات السكك الحديدية الموقعة حديثًا، وقد أصدر وزير العدل تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ورود الأوراق الخاصة بهذه الاتفاقية نظرًا لأهميتها في تطوير مرفق السكك الحديدية.

وأكد وزير العدل خلال اللقاء على تقديره لرغبة الجانب المجري في تفعيل التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

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