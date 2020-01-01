شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة» يُنهي إجراءات نقل 189 موظفًا إلى مصلحة الشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز أنهى إجراءات نقل 189 موظفا إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتم إرسال الموافقة على نقلهم إلى وزارتي المالية والعدل.

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن إنهاء إجراءات نقل الموظفين جاءت تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 والخاص بالموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك بعد التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.