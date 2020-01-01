شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ثواب تعلم العلوم الدنيوية لا يقل أهمية عن «الدينية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ثواب تعلم العلوم الدنيوية لا يقل أهمية عن تعلم العلوم الدينية، وأن الإنفاق على العلوم التي تنفع الناس في أمور دنياهم كالإنفاق على العلوم الدينية سواءً بسواء.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال افتتاح الصالون الثقافي الأول بالتعاون مع الأهرام، أن العلم النافع الذي تحدث عنه القرآن الكريم لا يمكن حصره في العلم الشرعي فقط، فالعلم الذي دعا إليه الإسلام عام لكل ما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم، وأن محاولات تفسير آيات العلم على أنها نزلت في العلوم الدينية فحسب تغييب للأمة عن التقدم والتطور في العلوم الدنيوية كالطب والهندسة وغير ذلك من العلوم الدنيوية النافعة.