موظفو الشهر العقارى يوثقون إقرارات لتأييد استقلالهم ويرفضون مد ساعات العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موظفو الشهر العقارى والتوثيق، في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها، عن بدء توثيق تأييدات رسمية لدعم استقلالهم وتحويل مصلحة الشهر العقارى، إلى هيئة مستقلة تحت مسمى "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" وذلك بموجب إقرارات تأييد رسمية موثقة، وقال وليد فهمى رئيس اتحاد موثقى مصر، أنه ولأول مرة يستغل أعضاء الشهر العقاري الحجية الرسمية المطلقة لمهنتهم القانونية في التعبير عن رغبتهم الواضحة والنهائية، في المطالبة بالاستقلال وتنفيذ وتفعيل نص استقلالهم الدستوري الوارد بالمادة 199 من دستور مصر 2014 ، ودعماً لمشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود والمودع باللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول عام 2016.



إقرارات موظفى الشهر العقارى لتأييد الاستقلال

وأوضح "فهمى" أن وزير العدل الجديد المستشار عمر مروان أعلن عن حزمة إجراءات تنفيذية وقتية، لحل أزمة الشهر القعارى ولكن ليس من بينها تنفيذ قرار مجلس النواب بتقديم مشروع قانون لتفعيل نص المادة 199 من الدستور فيما يخص استقلال الشهر العقاري.

وذكر أن موظفى الشهر العقارى والتوثيق رفضوا قرار وزير العدل بمد فترة ساعات العمل داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق لفترة ثانية من الساعة 4.30 وحتى 7.30 مساء حيث أثار القرار حالة استياء شديدة بين جموع العاملين بالشهر العقاري ، لما يعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية، وللحد الاقصى لعدد ساعات العمل الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصها :- " ...... على الا يقل عدد ساعات العمل الاسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعه ولا يزيد على اثنين واربعين ساعة".



موظفى الشهر العقارى يرفضون مد ساعات العمل

وأشار إلى أن القرار بخلاف مخالفته للقانون والاتفاقيات الدولية فإنه لم يراع الأبعاد الصحية والاجتماعية للموظفين، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالشهر العقاري أعضاء وموظفين يعانون بسبب طول ساعات العمل الحالية فهى تمد لمدة ستة أيام في الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس من كل أسبوع، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساء، وبدون فترة راحة، بما يقرب من ثماني ساعات ونصف الساعة عمل يومية و51 ساعة عمل أسبوعية ، والجهود غير العادية التي يؤدونها من بداية النهار وحتى غروب الشمس، لخدمة مصر والمصريين، وبالمقارنة بمجهود أى فئة وظيفية أخرى بسائر الجهات الحكومية الأخرى بالجمهورية، والتي يقدم العاملين بالشهر العقاري والتوثيق بالمقارنة بها أضعاف أضعافها مجهودا وأهمية وخطورة، مضيفا أن طول ساعات عمل موظفى الشهر العقارى أثر على صحتهم الجسمانية والنفسية، كما أثر سلبا على علاقاتهم الأسرية والمجتمعية، كأحد فئات المجتمع المصري، بل ولأبعد من ذلك وكمحصلة نهائية، أثر على حسن سير العمل وجودة الخدمة المقدمة من هذا القطاع القانوني، ودوره في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي وكل ذلك بالتزامن مع العجز المميت والقاتل في عدد الموثقين لدرجة أن بعض المكاتب بالفعل توقف فيها العمل بسبب عدم وجود موثقين.

واضطرار الوزارة لندب موثقين من محافظات أخرى.

موظفى الشهر العقارى يرفضون مد ساعات العمل Advertisements

وأضاف أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافه فروعها ومكاتبها، لا تعرف نظام الورديات أو التناوب الوظيفي داخل مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، وبالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2006 الصادر عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية في شأن الجهات التي يتطلب العمل بها يوم السبت عند الضرورة، ففريق العمل الوظيفي بكل مكتب أو مأمورية بجميع فروع الشهر العقاري والتوثيق وبكافة انحاء الجمهورية ، هو ذاته نفس فريق العمل من أصغر عامل حتى أعلى قيادة فالعمل مستمر بلا هوادة ولا راحة بالشهر العقاري لذات مجموعه العمل من الأعضاء والموظفين وبذات المكتب وبالفترتين الصباحية والمسائية ويوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءا وطوال أيام الأسبوع من السبت الى الخميس ، وفي المقابل قررت وزارة العدل زيادة عدد ساعات العمل.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل أصدر القرار رقم 10654 لسنة 2019 بتاريخ أمس الثلاثاء بعمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك اعتبارا من مساء بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير الجارى.



قرار وزير العدل

ونص القرار الوزارى، والذى تم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية على أن تعمل مصلحة الشهر العقارى على فترة إضافة ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف مساء وذلك أيام السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس من كل أسبوع صيفا وشتاءا، مقابل 75 جنيها للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي عن اليوم الواحد.

كما نص على أن يكون مقابل الموظفين الكتابيين والفنيين 60 جنيها، وبالنسبة لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد مقابل 51 جنيها عن اليوم الواحد.

ويكون للعاملين فى المصلحة الحق صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى وذلك لمن يرغب منهم فى الاستمرار فى العمل بالفترة الإضافية التالية.