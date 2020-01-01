شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الدفع بقوات من المارينز داخل السفارة الأمريكية ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر دان سكافينو أحد مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤول التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، فيديو يظهر كيف تم إنزال عشرات من عناصر المارينز داخل السفارة الأمريكية في بغداد. وفق ما جاء بــ" العربية نت "

وكتب سكافينو على حسابه بتويتر، "مشاة البحرية الأميركيةMV-22 تنزل فرقة من القوات الخاصة (فرقة مشاة البحرية ذات الأغراض الخاصة للاستجابة للأزمات) – التابعة للقيادة المركزية لقوات المارينز في سفارة الولايات المتحدة في بغداد ، العراق".

وأوضح الفيديو الذى تم نشره نزول العشرات من القوات الخاصة من طائرات هيلكوبتر رابضة داخل السفارة في العاصمة الأميركية، بعد أن تعرضت يوم الثلاثاء لمهاجمة من قبل أنصار فصائل عراقية موالية لإيران و الحشد الشعبى.

وكان وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، أعلن أن البنتاجون سيرسل فورا حوالي 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط "ردا على الأحداث الأخيرة في العراق.

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وقال إسبر في بيان الأربعاء، إنه سيتم نشر حوالي 750 جنديا في المنطقة على الفور"، وبدا أنه يؤكد بذلك معلومات مسؤول أميركي قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندي إلى الكويت المجاورة للعراق. وأضاف أن هناك "قوات إضافية جاهزة ليتم نشرها في الأيام المقبلة.

وأوضح أن هذا النشر هو إجراء وقائي ومناسب ردا على مستويات التهديد المتزايدة ضد الأفراد والمنشآت الأميركية، كما شهدنا الثلاثاء في بغداد.

يذكر أن 3 من مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية قالوا في وقت سابق لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "اللواء الإنذاري للفرقة 82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأميركي قد أصدر أوامره بالانتشار السريع في الكويت وسط الاضطرابات في بغداد. كما تم إخبار ما لا يقل عن 500 من المظليين بالفعل في الكويت.

و أبلغ أفراد اللواء الذي يضم حوالي 4000 من قوات المظليين، والمعروفة باسم DRB - لواء النشر الجاهز - بأن يحزموا حقائبهم من أجل تحرك محتمل في الأيام المقبلة بعد اقتحام السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء.