وزير النقل: الراكب سيشهد طفرة كبيرة فى مستوى الخدمة بالسكة الحديد بـ2020

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وأضاف الوزير وفق بيا صحفى، أنه من المستهدف عام 2020 أن يشهد الراكب طفرة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة من خلال توالي وصول الجرارات الجديدة وزيادة أعداد الجرارات التي يتم إعادة تأهيلها ووصول دفعات من ال1300 عربة سكة حديد جديدة التي تم التعاقد عليها والتقدم في منظومة تطوير وتحديث المزلقانات والمحطات، والانتهاء من عدد كبير من قطاعات مشروعات تحديث وتطوير نظم إشارات السكك الحديد، وهو الأمر الذي يتطلب الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بكافة المشروعات والتعاقدات التي أبرمتها الهيئة.
واستعرض وزير النقل آخر المستجدات الخاصة بكافة مشروعات الهيئة ومن بينها مشروع توريد 4 ماكينات لهندسة السكة وموعد توريد ماكينة فحص السكة التي تم التعاقد عليها، والتي ستساهم في زيادة عوامل السلامة والامان بخطوط السكة الحديد، كما تابع الوزير معدلات نقل البضائع بالسكة الحديد وموقف توريد عربات البضائع التي تم التعاقد عليها.
وأوضح مسئولو السكة الحديد، أنه تم استلام عدد ( 75 عربة) ضمن التعاقد المبرم مع مصنع سيماف لتوريد (140 عربة) بضائع، وأكد الوزير على أهمية زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، من أجل تخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية للهيئة، وفي ختام الاجتماع استعرض الوزير خطة تطوير ورش السكة الحديد وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية حيث أكد أن هذا التطوير يعتبر من أهم عوامل تطوير المنظومة.
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