شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: أكثر من 22 غارة جوية نفذت على محيط مدينة إدلب الساعات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السوري أن هناك أكثر من 22 غارة جوية نفذت على محيط مدينة إدلب فى سوريا خلال الساعات الماضية، وذلك وفق ما نقلت قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل، فيما تمكنت وحدات من الجيش السوري خلال عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات "ريف إدلب " الجنوبي الشرقي ، من العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وحدات الجيش عثرت أيضا على عربة إشارة قتالية ، مخصصة لتنسيق الإشارة والاتصال ، ومسشفى ميداني به مواد طبية وإسعافية وجراحية مختلفة ، تركية المنشأ، وتشهد محافظة إدلب تصعيدا ميدانيا جديدا بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" المكون بالدرجة الأولى من عناصر "جبهة النصرة"، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت، بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من تحرير نحو 320 كيلومتر مربع.

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وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى بعض أجزاء محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران.

والسبت الماضى، سقط 30 قتيلا وجريحا بصفوف تشكيلات مسلحة، خلال تصدي الجيش السوري لهجومين مسلحين في محافظة إدلب.وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف - في بيان أصدره ونقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي وبدعم من فصائل ما يسمى بالجيش الوطني السوري، نفذ اليوم هجومين على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة بلدة (جرجناز) بمحافظة إدلب؛ وشارك في كل هجوم نحو 50 مسلحا بدعم من 5 إلى 6 سيارات رباعية الدفع محملة بأسلحة من العيار الثقيل".