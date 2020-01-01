شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكريبت التركى.. تقطيع محمد صلاح وممالك النار بسبب تميم وأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج "الاسكريبت"، يكشف الزميل حسن مجدى، ما فعله مذيعين قنوات الإخوان التى تبث من تركيا، بالنجم المصرى محمد صلاح، بعد ظهوره الأخير فى مونديال كأس العالم للأندية، وأيضا جنونهم من مسلسل ممالك النار.

وجاء جنون قنوات تركيا من محمد صلاح، بعد رفعه علم مصر في الملاعب القطرية، ورفضه إجراء المشاركة في إعلان للبطولة، ليصفوه بالساقط أخلاقيا، ويحاولوا إدخاله في مقارنة مع مسعود أوزيل الذى أعلن من قبل دعمه للنظام التركى، ومحمد أبو تريكة المقيم حاليا فى قطر.

وشن مذيعين القنوات التركية الإخوانية هجومهم على محمد صلاح بسبب حصوله على جائزة موقع على بابا الصينى كأفضل لاعب فى كأس العالم للأندية، وطالبوه برفض الجائزة على خلفية تجاوزات الحكومة الصينية مع مسلمي الإيغور، ولكنهم نسوا أن الجائزة جاءت أصلا على الملاعب القطرية، وأن النظام القطرى هو من سمح فى الأصل للموقع الصينى العالمى الشهير بتسليم الجائزة لمحمد صلاح النجم المصرى.

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ولا يعد هذا هو الهجوم الأول لقنوات تركيا على النجم المصري محمد صلاح، الذي يحاول دائما الابتعاد عن السياسة ويكتفي بدعم بلاده وحبه لها، حيث سبق من قبل وهاجموه عند عدم تسجيله لأهداف مع ليفربول، كما هاجموا عشاقه الذين يتمنون الخير له دائما ووصفوهم بالمغيبين.

وفى مشهد آخر نرصد هجوم قنوات الإخوان على مسلسل ممالك النار، الذي كشف عورة الاحتلال العثماني لمصر، وكيف حاولوا تشويه المسلسل بمعلومات رخيصة واسكريبتات ضعيفة تفتقر حتى لأبسط قواعد المهنية والتدقيق والبحث.

وسقط الهارب محمد ناصر سقطة مدوية حينما قال أن التاريخ لا يوجد به شيئا أسمه مصر من الأصل، واصفا مصر بالدولة التي لم تعرف الاستقلال منذ عصر ما قبل الميلاد، في محاولة لتحقير مصر وتمجيد النظام التركي.