شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية لنواب المحافظين: "لازم المواطن يشعر بوجودكم لحل مشاكله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، بمقر الأكاديمية للقاء نواب المحافظين الجدد وإلقاء محاضرة لهم وذلك ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي المكثف المقدم لنواب المحافظين الجدد، وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللواء محمود شعراوى استعرض محاور تطوير التنمية المحلية ، فيما يخص سياسات وتشريعات الإدارة المحلية ، والأطر المؤسسية والقدرات البشرية ونظم العمل وتقديم الخدمات المحلية ، والتنمية الاقتصادية والموارد المحلية وتطوير منظومة التخطيط .

كما عرض شعراوى، لمحاور دور الوزارة فيما يخص التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات وتطبيق اللامركزية والحوكمة ودعم وتمكين الإدارة المحلية، مشيراً إلى الدور الذى تقوم به الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضى والمحافظات فيما يخص مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.

كما عرض شعراوى لمحور التطور المؤسسى للوزارة والمحافظات، حيث أكد أنه يتم دعم التطور المؤسسى للوزارة من خلال مراجعة وتطوير رؤية الوزارة ومجالات عملها، ومراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، ووضع وصف وظيفي مفصل لكافة الوظائف فى الهيكل التنظيمى، مشيراً إلى أن ملف العمل المؤسسي لملفات الوزارة، شهد فتح ملفات هامة من ضمن مهام الوزارة ومنها المخلفات الصلبة والتنمية الاقتصادية المحلية، وملف السكان وتنمية القرى الأكثر احتياجا .

وفيما يخص التطوير المؤسسى للمحافظات ، قال الوزير إنه يتم وضع هيكل تنظيمى جديد للمحافظات والمراكز والقرى وبطاقات وصف حديثة ومؤشرات قياس للأداء وسيتم العمل بتلك الهياكل خلال الفترة المقبلة حيث تم العمل بها في محافظتى قنا وسوهاج عبر برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر.

كما استعرض شعراوى الهيكل التنظيمى الحالى للوزارة وملامح الهيكل المقترح وكذا هيكل المحافظات المقترح، مستعرضا للجهود التى تقوم بها الوزارة فيما يخص ملف التدريب ورفع قدرات الكوارد البشرية فى الإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تدريبية على كافة مستويات قيادات المحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة حيث سيتم خلال العام المالى الحالى تنظيم حوالى 140 دورة تدريبية يستفيد منها حوالى 10 آلاف.

كما فرت الوزارة فرص الدراسة والتدريب خارج مصر لعدد من شباب الإدارة المحلية والكوادر المختلفة فى دول مثل الهند والصين والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والعربية.

كما أشار الوزير إلى سعى الوزارة إلى ترسيخ ممارسات التخطيط التشاركى من أسفل لأعلى ووضع خطط استراتيجية متوسطة الأجل ، لافتا إلى بعض البرامج التنموية التى تقوم بتنفيذها الوزارة فى بعض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارة المعنية مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى قنا وسوهاج وبرنامج حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً ، بالإضافة إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطوير منظومة الخدمات عبر ميكنة كافة المراكز التكنولوجية والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة ورفع قدرات وتدريب مسئولى المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات.

وطلب شعراوي من نواب المحافظين الجدد بأن يتعاونوا مع المحافظين في المحافظات التي يعملون بها ، وأضاف الوزير : تعاونوا مع المحافظين واستفيدوا من خبراتهم بما يعود بالنفع علي خدمة الموطنين، قائلاً : "لازم المواطن يشعر بوجودكم عن طريق الاستماع الي مشاكله وشكواه في القري والنجوع مثل المركز والمدينة".

كما طالب الوزير من النواب الجدد بأن يتفاعلوا مع الشكاوي والمشكلات التي تعرضها وسائل الاعلام بمختلف أنواعها بما يساعد في بناء علاقة تعاون واحترام متبادل بينكم وبين الاعلام بما يفيد الوطن والمواطن،قائلا : "ادرسوا الملفات جيداً ولا تتسرعوا في اتخاذ القرارات لعدم الرجعة فيها "

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كما طالب الوزير من النواب بأن يبحثوا عن المبادرات والأفكار الجديدة المبتكرة لحل المشاكل والتحديات الخاصة بالمواطنين وسيقدم كل الدعم لهم لتنفيذها .

وأكد شعراوي علي أهمية المشاركة المجتمعية والتعاون الجيد مع رجال الاعمال والقطاع الخاص بما يساعد في ايجاد فرص عمل للشباب ، بالاضافة الي تعريف المواطنين بمبادرات الدولة الخاصة بايجاد فرص عمل ومنها برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وشدد شعراوي علي أهمية شعور المواطن بقوة الدولة خاصة في ملفات ازالة التعديات او الإشغالات او المخالفات في الشارع المصري .

كما أكد الوزير علي أهمية البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة لزيادة دخل وموارد المحافظات خاصة فيما يخص المحاجر والإعلانات والتقنين بما يساعد في تحسين الخدمات للمواطنين والحفاظ علي ثروات الأجيال القادمة والحالية .

وأشار شعراوي الي أهمية دور نواب المحافظين في زيادة وعي المواطنين بالمحافظات بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات بما يساعد الدولة في تنفيذها .

وقدم الوزير شعراوي الشكر للدكتورة رشا راغب وكافة العاملين بالأكاديمية الوطنية للتدريب علي الجهود الي يقوموا بها لتنفيذ البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد وكذا عدد من الموارد المحلية بالمحافظات والجهاز الإداري للدولة .

وفي نهاية اللقاء قدم نواب المحافظين الجدد كل الشكر للواء محمود شعراوي علي الجهود التي يقوم بها في دعم نواب المحافظين وعلي ما قدمه خلال المحاضرة والخبرات الكبيرة التي نقلها لهم .

ويأتي هذا البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.