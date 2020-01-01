شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل سفير المجر لبحث التعاون بين البلدين واتفاقية توريد عربات السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، السفير بيتر كيفيك سفير دولة المجر بالقاهرة، بناء على تلبية طلب السفير بعقد اللقاء لبحث دعم التعاون المتبادل في المجالين القانوني والقضائي، وأكد المستشار عمر مروان، خلال اللقاء على تقديره لرغبة الجانب المجرى في تفعيل التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث صور التعاون الجنائي الدولي المختلفة بين الدولتين خصوصا في مجال تسليم المجرمين، وكذلك سبل دعم وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل المصرية والمجرية منذ عام 2014 بشأن التعاون القضائي.

كما طلب سفير دولة المجر من المستشار عمر مروان دعم وزارة العدل في التصديق على صحة إجراءات الاتفاقيات التي توقع بين البلدين لاسيما اتفاقية توريد عربات السكك الحديدية الموقعة حديثا.

وأصدر وزير العدل تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ورود الأوراق الخاصة بهذه الاتفاقية نظرا لأهميتها في تطوير مرفق السكك الحديدية.

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ويعد هذا اللقاء هو الأول لوزير العدل الذى استقبل سفير دولة أجنبية، بعد توليه منصبه الجديد.

يذكر أن المستشار عمر مراون تخرج فى كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جداً عام 1979، وعين معاوناً للنيابة العامة عام 1989، وتدرج "مراون" فى المناصب القضائية حتى درجة محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام والتفتيش القضائى للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف.

وخلال الفترة من 2011 إلى 2014، تم انتدابه للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقارى، كما تم انتدابه للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات حيث كان متحدثاً رسمياً لها وقائما بأعمال الأمين العام، وفى الفترة من 2015 - 2016 تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية وظل متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية التى جرت فى عدد من الدوائر التي خلت مقاعدها الانتخابية، حتى تم انتدابه للعمل بمحكمة استئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء.

وفى فبراير 2017 تم تعيين المستشار عمر مروان كوزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، وظل فى مصبه حتى صدر التعديل الوزارى الأخير وتولى منصب وزير العدل.