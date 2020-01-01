شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: قرار جمهورى بتعيين عميد جديد لصيدلة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة أمينة محمود خليل فوزى عميدا لكلية الصيدلة جامعة القاهرة، خلفا للدكتور أيمن الخطيب وذلك بعدما شهد المنصب منافسة بين كل من الدكتور هشام على سالم على، والدكتورة أمنية محمود خليل فوزى، والدكتور ياسر شاكر إبراهيم السحرتى، الأساتذة بالكلية.

وعلى جانب آخر، كان مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أقر ترشيحات كليات ومعاهد الجامعة لجوائز الدولة لعام 2019 التى تمنحها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها: النيل والتقديرية والرواد والمرأة التقديرية.

كما استعرض مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انطلقت منذ أيام بكليات الجامعة والتي يؤديها نحو 260 ألف طالب وطالبة، بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وتستمر حتى 24 يناير المقبل.

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وشدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على منع السفر وتطبيق جزاءات صارمة على المراقبين المتغيبين، وتوقيع عقوبات تصل إلى الفصل عند الغش والمساءلة الجنائية في حال محاولة التسريب. كما شدد على ضرورة قيام عمداء الكليات بمتابعة سير أعمال الامتحانات بكلياتهم،

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

وأوضح الدكتور الخشت، أن اجتماع مجلس الجوائز بالجامعة استعرض السيرة العلمية والعملية لمرشحى كليات الجامعة، لنيل جوائز الدولة فى ضوء المعايير التى أقرها مجلس الجوائز، وضوابط وشروط الترشيح التي أقرتها أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة لنيل جوائزهما. وتمت التصفية على اختيار عضو واحد فقط لكل مجال من مجالات الجوائز.