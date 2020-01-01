شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية في الساعات الأولى من صباح اليوم لأكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقررة، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، أن رحلتي شركة نسمة للطيران 140 المتجهة إلى القصيم و182 المتجهة إلى ينبع تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.

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وأوضحت المصادر، أن الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول اوروبية ، بدون إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها ،حيث لم يتلقي برج المراقبة إيه اخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار، يفيد بإلغاء رحلات تابعة.

وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى لتسيير أسطولها الجوي من وإلى مختلف المدن والعواصم بمناسبة أعياد الميلاد ، لنقل عشرات الآلاف من الوفود السياحية والركابية، حيث قامت مصرللطيران بزيادة رحلاتها الداخلية الي 400 رحلة الي مدن الجذب السياحي خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتي 7 يناير 2020 وذلك لتوفير مواعيد مختلفة واستيعاب الراغبين في قضاء فترة الإحتفال بالعام الجديد في المدن السياحية المصرية.