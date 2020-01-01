شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً من الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول خطة التأمين الطبى أثناء فترة عيد الميلاد المجيد ، فى الفترة من الثلاثاء الموافق 31-12-2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 8-1-2020.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم الأربعاء ، إلى أن الخطة تهدف إلى تحديد مستشفيات الخط الأول للإحالة والتأكد من جاهزيتها، والتأكيد على توافر فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتأمين وتدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، بجانب رفع درجة الاستعداد بلجنة إدارة الأزمات والكوارث الطارئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

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وأضاف التقرير أنه تم التأكيد على مديرى المستشفيات الجامعية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات المختلفة ، وتنظيم الإجازات والراحات للفريق الطبى بكل مستشفى، مع التأكيد على ضرورة توفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، كما تم توجيه مديرى المستشفيات الجامعية بتجهيز فريق طبى متنقل من التخصصات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الميدانى فى موقع الأحداث، بجانب رفع درجة الاستعداد بإدارات التموين الطبى بالمستشفيات.

وأشار التقرير إلى أنه تم التنسيق مع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية العاجلة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة للتنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137)؛ لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والإبلاغ الفورى عن أية حالات فور وصولها، بجانب تحديد آلية تداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والرعاية الحرجة والعاجلة.

وعلى جانب أخر كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أعلن عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة أمينة محمود خليل فوزى عميدا لكلية الصيدلة جامعة القاهرة، خلفا للدكتور أيمن الخطيب وذلك بعدما شهد المنصب منافسة بين كل من الدكتور هشام على سالم على، والدكتورة أمنية محمود خليل فوزى، والدكتور ياسر شاكر إبراهيم السحرتى، الأساتذة بالكلية.