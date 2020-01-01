شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دعاء أول يوم فى السنة الجديدة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت السنة الجديدة صباح اليوم الأربعاء بعدما احتفل ملايين المواطنين بليلة رأس السنة الميلادية وحلول عام 2020 ، ومع تفضيل البعض استقبال العام الجديد بالدعاء ، يقدم " الخليج 365" دعاء استقبال العام الجديد 2020 .

وعلى الرغم من عدم وجود صيغة محددة للدعاء بها عند استقبال السنة الجديدة ، فإنه يفضل الاجتهاد فى الدعاء بجميع الأوقات وبالتالى فإن من الأدعية المفضلة لاستقبال السنة الجديدة 2020 "اللهم فى بداية العام الجديد لنا أصدقاء فيك نحبهم، وإذا غابوا عنا اشتقنا لهم، وافتقدنا، وجودهم يسعدنا وصحبتهم تثلج صدورنا، وتفرح قلوبنا، فيارب اسعد أيامهم وبارك لهم فى أوقاتهم، واهدهم إلى طاعتك ووفقهم إلى العمل على مرضاتك، واجبر خواطرهم بكل ما يتمنونه يا رب العالمين.

ومن بين أدعية السنة الجديدة أيضا "اللهم اجمعنا وأصدقائنا وأحبتنا فى الله على الخير، واجعل صحبتنا فى الخير، وأعن كلًا منا أن يكون عونا لأخيه على الخير، وداعيًا له إلى الخير، وناهيًا عن الشر، واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك" .

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"اللهُم إني أستودعك سنة مضت من عمرى بأن تغفرها لى ، و ترحمنى وتعفو عنى وأن تبارك لى فى أيامى القادمة وتصلح نفسي و تيسر أمرى، يارب لا تفجعنى بفقد أحد فلا طاقة لى لفقد الاحبة ، ربي احفظ لى من حولى ولا تحرمنى قريبا ولا بعيدا اللهم آمين".

وكانت الساعات القليلة الماضية، شهدت انطلاق العديد من حفلات رأس السنة بجميع فنادق مصر والتى استمرت حتى بعد فجر اليوم الأربعاء، بمشاركة العديد من نجوم الغناء وأيضاً الرقصات، ويعد هذا اليوم أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل ليلة رأس السنة ونفس الأمر بالنسبة للراقصات، وجاءت معظم الحفلات من إنتاج وتنظيم محمود حنفى واشراف ابنته الدكتورة نورا حنفى.