شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تجرى الاختبار النفسى لـ 1000 معلم ضمن المرحلة الثالثة للاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء الاختبار النفسى للمعلمين المتقدمين لـ مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 120 ألف وظيفة، حيث تستهدف الوزارة معلمى المرحلة الثالثة، فيما يؤدى اليوم الأربعاء قرابة 1000 معلم الاختبار النفسى بمقر المدينة التعليمية بأكتوبر.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حرصًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم فإنه لا تعديل فى شروط المسابقة.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لا تعديل فى شروط التقدم للمسابقة والتى أعلنت عنها الوزارة فى أكتوبر الماضي، وأننا نسير وفقًا للخطوات التى أعُلن عنها، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم.

وأوضح نائب الوزير، أنه لا تعديل فى الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.

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وأكد حجازي، أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيين" إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.

وأشار إلى أن البوابة الإلكترونية تعد الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، التي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين، وإداريين، وعمال).