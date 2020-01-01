شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف سبل التغذية السليمة للطلاب وقت الامتحانات ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سبل التغذية السليمة للأطفال فى مرحلة الإمتحانات لتساعدهم على التركيز فى التحصيل الدراسى مؤكدة أنه يجب أن يحرص الأطفال على تناول البروتين مثل البيض والفول، والفيتامينات مثل الخضروات والفواكه الطازجة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان الأطفال بتناول الوجبات الخفيفة لكونها تساعد على تنشيط الدماغ وزيادة التركيز، كما شددت على الأمهات بتناول المأكولات الغنية بأوميجا 3 مثل الأسماك والسبانخ، والزنك مثل البيض ومنتجات الألبان.

وأضافت وزارة الصحة أنه لكى يحصّل الطالب على أكبر قدر من المعلومات وقت المذاكرة، يجب تقسيم جميع المواد الدراسية في جداول زمنية مع ضرورة إبعاده عن مشاهدة التليفزيون لكونه يشّوش التركيز.

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القلق من الامتحانات بمجرد السماع عن تحديد موعدها، يؤدي إلى التوتر بشكل كبير لدى أغلبية الطلاب، لذلك من الضروري إدارة التوتر، واتباع طرق بسيطة تساعد في التخلص من الإرهاق والقلق الذي يصاحب الطلاب، خصوصا في فترة المراجعة.

وفقا للصحة النفسية يصنف التوتر ضمن الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل من فرد لآخر، لذلك يجب تجنب الأشخاص المصابة بالتوتر وإعطاء النفس شعورا بالثقة في الذات أثناء فترة الامتحانات كما أن عدم الالتزام بالمنزل لفترات طويلة دون الخروج، حيث أن هذا المعتقد يشكل خطئا كبيرا، فالتنزه ولو لمدة قصيرة بدوره يشحن الطاقة والتركيز.

يتعرض بعض الطلاب لفقد الشهية بسبب التوتر الذي يتعرضون له، لكن للقدرة على المذاكرة يجب تناول الوجبات كاملة حيث أن التغذية السليمة تساعد الجسد والذهن بالتأدية بشكل أفضل.

وبحسب علم النفس، إذا شعرت بالإنجاز والقيام بواجباتك كاملة دون الشعور بالذنب، فيمكنك اجتياز بقية الاختبارات، كذلك يفضل ترك أزمة أول امتحانات والتركيز فيما سيأتي والمكافأة هي أكثر حافز يشجع، لذلك قم بمكافأة نفسك بشيء تحبه بعد اجتياز كل جزء كبير من المذاكرة.