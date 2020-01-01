شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 10 ركاب بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء والملاريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
صرحت مصادر مطلعة بالمطار ، انه اثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم ، فوجئ أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة بعدم حمل 5 مصريين واخر أردني من إعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء ، وعلي الطائرة المصرية القادمة من كانو عثر أطباء الحجر الصحي علي 3 مصريين لا يحملون نفس الشهادات ، وفور وصول الطائرة المغربية القادمة من كازابلانكا تم الاشتباه في إصابة راكب مصري بالملاريا بسبب ظهور اعراض العدوي عليه .
وأضافت المصادر أن علي الفور امر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي ، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي مستشفي الحميات بعدة سيارات اسعاف من المطار لفحصهم والتأكد منهم .
يذكر أن إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة تنفيذ إجراءات مشددة للركاب القادمين من السودان، والذين لا يحملون شهادات تطعيم ضد مرض الحمى الصفراء، وعزلهم قبل دخول البلاد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم.
وتقوم وزارة الصحة ممثلة فى إداراتها وهى العيادة الطبية والحجر الصحى بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للركاب والموظفين من خلال أطقم الأطباء والممرضين على مدار الساعة وتحويل حالات الطوارىء للمستشفيات الخارجية عبر سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة وكذلك مراقبة وصول الركاب ومتابعة حالاتهم الصحية وتحديدا الرحلات القادمة من البلاد الموبوءة بأمراض تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حال العدوى وإتخاذ اللازم فيما يتعلق بحالاتهم الصحية .
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