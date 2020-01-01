شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التربية بجامعة حلوان تنظم مؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية التربية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، المؤتمر الدولى الثانى والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم ويرأس المؤتمر الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور إيمان صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

وتنطلق فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة التاسعة اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 ويستمر حتى الخميس 27 فبراير 2020 بقاعة المؤتمرات بكلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة حلوان.

ويأتى ذلك فى إطار التحول و التمكين الرقمي في المجتمع والرؤى المستقبلية لتعلم افضل ، ويقدم المؤتمر أفكارا ورؤى حول مستقبل التعليم فى ظل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة لخلق تعليم وتعلم يرتقى بشخصية المتعلم ويمكنه من اللحاق بركب التكنولوجيا، ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الحركة العلمية بين المؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية لبناء جيل من الباحثين قادر على التنافس فى مجال التمكين الرقمى، والارتقاء بمستوى البحث العلمى خاصة البحوث التطبيقية المرتبطة باقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى فى التعليم، و يلقى الضوء على التجارب الدولية والعربية حول التطورات والابتكارات فى مجال اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى ، كما يهدف المؤتمر الى عرض تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والتعلم والتقويم وبناء الوعى بثقافة التقويم كمدخل لجودة التعليم والتمكين الرقمى فى دعم فئات المتعلمين .

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وتدور محاور المؤتمر إلى التداخل بين اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، البيئات الداعمة له فى التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى وتأثيرها على المتعلم، التطبيقات الذكية لاقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى،ـ وتقام على هامش المؤتمر ورش عمل يحاضر فيها نخبة من رموز العلم والتكنولوجيا والنشر فى مصر والعالم العربى .