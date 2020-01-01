برلماني: مشروع "أوبر عامل" خطوة لتحسين أوضاع المواطنين دون استغلالهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب طارق متولي، بمشروع "أوبر عامل" الذي تعتزم وزارة القوى العاملة إطلاقه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لطلب العمالة غير المنتظمة وتوفير العمل المناسب لهم، وذلك من خلال قاعدة بيانات فى الوزارة على غرار "أوبر وكريم" على الهواتف الذكية.

وأشار "متولي"، في بيان الأربعاء، إلى أن المشروع خطوة لتحسين أوضاع العمال ومعيشتهم وتسهيلا على المواطنين الراغبين في إنهاء احتياجتهم دون استغلالهم، موضحًا أن حجم العمالة غير المنتظمة بمصر يتجاوز مليوني شخص.

وأوضح أن جدوى هذه الخطوة يتوقف على وضع آليات عملية لتفعيلها، حيث يتوقع نجاح المشروع إذا ما حدث تنسيق مع العديد من الجهات ذات الصلة مثل الوزارة ومديريات القوى العاملة في المحافظات، والتوجيه والتوعية للعمالة غير المنتظمة عند ربطهم، واستغلال اللجان النقابية في المحافظات من خلال القوى العاملة لتدريب هؤلاء وتجهيزهم على التعامل مع التطبيق والمشروع الجديد.

وطالب النائب بالإفصاح عن المعلومات الأساسية الخاصة بالمشروع مثل طريقة التعامل وكيفية اختيار العمال والمواصفات التي ينبغي أن يتحلى بها العامل والحد الادني من الخبرة وتفاصيل أخرى يجب مراعاتها في هذا النظام، وكذلك طمأنة العمال من حيث المخاطر الأمنية كالسرقة والخطف فلابد أن يشمل التطبيق توافر بيانات كاملة عن صاحب العمل.