عزل 10 ركاب بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء والملاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، الأربعاء، 9 مصريين وأردني، فور وصولهم من السودان ونيجيريا والمغرب؛ لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء والاشتباه بأصابة الملاريا.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 5 مصريين واخر أردني من إعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، وعلى الطائرة المصرية القادمة من كانو عثر أطباء الحجر الصحي علي 3 مصريين لا يحملون نفس الشهادات، لافتةً إلى أنه فور وصول الطائرة المغربية القادمة من كازابلانكا تم الاشتباه في إصابة راكب مصري بالملاريا بسبب ظهور اعراض العدوي عليه.

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار إلى مستشفي الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار لفحصهم والتأكد منهم.