أخبار مصر | تأخيرات أول أيام عام 2020 على خطوط السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأخيرات أول أيام عام 2020 على خطوط السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أول أيام العام الجديد 2020، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

لتشمل التأخيرات التالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة. ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: Advertisements