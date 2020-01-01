شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى طلبات الترشح لمقاعد مجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تبدأ صباح اليوم الأربعاء لجنتا تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى ، فى تلقى طلبات الترشح ، وذلك بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، فيما يخص دائرة الجيزة، محكمة المنيا الابتدائية فيما يخص دائرة مركز ملوى.

وتبدأ اللجنتان فى تلقى طلبات الترشح من التاسعة صباحا وحتى الخامسة ، حيث يستمر تلقى طلبات الترشح حتى 8 يناير 2020.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 49 لسنة 2019، بشأن تعديل مسمى جهات إجراء توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح للانتخابات التكميلية على الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوى بالمنيا، وذلك بعد وفاة نائبيهما.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاء فيه تحديد المستشفيات التى يتم فيها توقيع الكشف الطبى على راغبي الترشح وهى، مستشفى أم المصريين العام بالجيزة، وذلك بالنسبة للدائرة الأولى ومقرها الجيزة، ومستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، وذلك بالنسبة للدائرة السابعة ومقرها ملوى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردي أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير في الداخل، لوفاة شاغلي المقعدين.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه في حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل في الخارج، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.

ويبدأ الجدول الزمني بتلقي طلبات الترشح اعتبارا من الأول من يناير وحتى الثامن من يناير بمحكمتي 6 أكتوبر والمنيا الابتدائيتين، يليها إعلان كشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 9 إلى 11 يناير، فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 22 يناير وتتشر التنازلات في 27 يناير.

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وتنتهى فترة الدعاية للانتخابات في الخارج يوم 6 فبراير في تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن تنطلق الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية في الداخل يوم 9 فبراير، وبدء فترة الصمت الدعائي يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات في الداخل يومي 11 و12 فبراير.

وحدد الجدول الزمني موعد التقدم بالتظلمات للجنة العامة وأحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان الحصر العددي للأصوات، والفصل في التظلمات خلال 48 ساعة، ويخطر مقدم التظلم، خلال 24 ساعة، على أن تعلن النتيجة يوم 17 فيراير.

وفي حالة الإعادة تستأنف الدعاية يوم 18 فبراير، والطعن على قرار إعلان النتيجة يومي 19 و20 فبراير، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون في الفترة من 21 فبراير حتى الأول. من مارس المقبل.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي للإعادة للمصريين في الخارج في 5 مارس في تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، فيما يجري تصويت المصريين بالخارج يومي 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائي يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

وتلقى رئيس الوطنية للانتخابات كتابين من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بتاريخي 8 و10 ديسمبر الجاري بشأن الإعلان عن خلو مقعدين لوفاة شاغلهما بدائرتي الجيزة وملوي في المنيا.

وتضمن الخطاب إخطارًا من مجلس النواب بخلو مقعدين بالمجلس، وهما في الدائرة الأولى بالجيزة، ومركز ملوي بالمنيا، نظرًا لوفاة نوابهما، وهما النائبين محمد بدوي دسوقي نائب الدائرة الأولى بالجيزة، وأحمد شمروخ نائب الدائرة السابعة مركز ملوي بالمنيا.