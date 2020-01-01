شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و مكاتب البريد والبنوك اليوم الاربعاء الموافق الأول من يناير لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.22 مليار جنيه ، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وأضافت يفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى"، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن 3.36 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.76 مليار جنيه ، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 6.06 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.28 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.40 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.64 مليون قائم بالصرف .

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وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، قد قررت صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارًا من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك تيسيرًا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة.

على جانب أخر سيتم تطبيق قانون التأمينات الموحد اعتبارًا من الشهر الحالى على أن يكون لهيئة التأمينات رئيس مستقل غير الوزير، كما سيعمل القانون على ربط زيادة المعاشات سنويًا بالتضخم، مما ينعكس بشكل إيجابى لأصحاب المعاشات.