شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: افتتاح محطتى مترو النزهة1 وهشام بركات الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر وزارة النقل أنه متوقع افتتاح وتشغيل محطتى مترو النزهة 1 وهشام بركات المدرجين بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو خلال الشهر الجارى، لافتة إلى أنه يجرى حاليا إنهاء أعمال التشطيبات بهما وتجارب واختبارات التشغيل.

وأضافت المصادر لليوم السابع أنه يجرى حاليا إنهاء أعمال التشطيبات مبحطتى النزهة 1 وهشام بركات بالنزهة ومراجعة وسائل الأمان والسلامة بهما وإجراء اختبارات التشغيل تمهيدا لفتحهما أمام الجمهور، بحيث تصل حركة تشغيل قطارات الخط الثالث للمترو من العتبة إلى محطة هشام بركات بالنزهة.

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يذكر أنه كان مخطط افتتاح المحطتين نهاية ديسمبر 2019، وهما يعتبران أولى محطتين علويتين منفذان ويسير المترو بهما عبر جسم علوى، وذلك بعد تحويل محطة النزهة 1 إلى محطة علوية بدلا من نفقية عقب المواد البترولية التى ظهرت بالتربة بها خلال بداية أعمال إنشاءاتها.

ويقوم تحالف فرنسى مصرى تقوده شركة فينسى الفرنسية بتنفيذ محطة النزهة1 ضمن الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث، فيما يقوم بتنفيذ محطة هشام بركات ضمن الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى عبارة عن كوبرى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.

كان وزارة النقل اعلنت حصاد مشروعات المترو سواء التى تم إنهاء تنفيذها أو الشروع فى تنفيذها أو إبرام تعاقداتها خلال 2019 وفقا لتقرير رسمى صادر عن وزارة النقل، ومنها افتتاح 4 محطات مترو نفقية (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس -محطة هليوبوليس) ضمن أعمال الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث، ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة وتركيب شبكة هوائية لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة لتحسين مستـوى الخدمة المقدمة من خــلال الوصــول إلى زمـن تقــاطــر 2:30 دقيقة .