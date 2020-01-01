شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يبحث اليوم مشروع قانون قطاع الأعمال العام وتطوير الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لبحث تقارير عن أنشطة الاتحاد ونقاباته العامة، إضافة إلى رؤية القيادات العمالية فى تعديل بعض مواد القوانين دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال النائب محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد، إن الاجتماع سيناقش مواد مشروع قانون قطاع الأعمال العام الذى بعثت به الحكومة لإبداء الرأى،فيه مشددا على أهمية التمسك بالحقوق الدستورية للعاملين فى الشركات القابضة والتابعة والتأكيد على المشاركة الفاعلة فى الإدارة والنهوض بالتنمية البشرية وتطوير الأداء داخل هذه الشركات تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية.

ويناقش الاجتماع الذى سيحضره رؤساء النقابات العامة الخطاب الوارد من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشان الاجراءات التى تتخذ لتطوير الجامعة العمالية وانشاء الجامعة التكنولوجية فى ضوء تقرير اللجنة الفنية التى شكلها رئيس الوزراء.

وأشار الأمين العام لإتحاد عمال مصر، إلى أن الاجتماع الذى يأتى مع حلول العام الجديد سيبحث تقرير لجنة استغلال أصول المنظمات النقابية للاستفادة من كافة الامكانيات المادية والمعنوية فى دعم أنشطة التنظيم النقابى على المستويين المحلى والخارجى.

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وكانت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر شاركت في الدورة التدريبية التي نظمتها سكرتارية شباب الاتحاد المحلى بالفيوم برئاسة محمد جابر حول دور مؤسسات المجتمع المدنى في التنمية بحضور أحمد عبدالعزيز رئيس اتحاد محلى الفيوم ومحمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة وأحمد الغنام عضو نقابة الانتاج الحربى واسماعيل محمد اسماعيل رئيس ادارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر لسكرتارية الشباب بعقد دورات واجتماعات داخل الاتحادات المحلية لتوعية الشباب بأهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ودور العمال في ذلك وضرورة مواجهة حروب الجيل الرابع وللقضاء على الشائعات التي تستهدف الدولة.