شكرا لقرائتكم خبر عن الانبا مكاريوس يترأس قداس افتتاح تجديد آخر كنيسة أحرقها الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا مكاريوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا الأحد المقبل الخامس من يناير قداس افتتاح كنيسة القديس الأنبا موسى بالمنيا، بعد إعادة إعمارها من الدمار الذي تعرضت له من إرهاب "الإخوان" في أغسطس 2013

ويشارك في افتتاح الكنيسة، التي كانت هي آخر الكنائس التي تعرضت لإرهاب "الجماعة"، محافظ المنيا وعدد من نواب البرلمان وبعض القيادات الكنسية، في افتتاح رسمي برعاية إيبارشية المنيا.

ووجه الأنبا مكاريوس، أسقف عام الإيبارشية، رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما أنجزه في إعمار الكنائس التي دمرها الإرهاب بمحافظة المنيا.