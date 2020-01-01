الانبا مكاريوس يترأس قداس افتتاح تجديد آخر كنيسة أحرقها الإخوان

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ويشارك في افتتاح الكنيسة، التي كانت هي آخر الكنائس التي تعرضت لإرهاب "الجماعة"، محافظ المنيا وعدد من نواب البرلمان وبعض القيادات الكنسية، في افتتاح رسمي برعاية إيبارشية المنيا.
ووجه الأنبا مكاريوس، أسقف عام الإيبارشية، رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما أنجزه في إعمار الكنائس التي دمرها الإرهاب بمحافظة المنيا.
بينما تواصل الكاتدرائية استعداداها لقداس عيد الميلاد المجيد حيث أكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس، إن الكنيسة وزعت 2500 دعوة لحضور قداس عيد الميلاد للشخصيات العامة الإسلامية وأعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس وسفراء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى الوزراء والشخصيات العامة والفنانين، كذلك شعب كنائس الأنبا رويس الذين اعتادوا صلاة قداس العيد في الكاتدرائية.
فيما كشف مصدر كنسي رفض الإفصاح عن اسمه، عن احتمالية تبكير موعد قداس العيد الذى يعقد في التاسعة مساء بالعاصمة الإدارية ليصبح في السابعة نظرا لصعوبة الأحوال الجوية إذ تنخفض درجات الحرارة مساء وحتى الساعات الأولى من منتصف الليل حيث ينتهي القداس في الواحدة صباحا وهو أمر تفكر الكنيسة في تغييره.
وأوضح المصدر: توفر الكنيسة القبطية أتوبيسات لنقل الإعلاميين وشعب كنائس الأنبا رويس وكافة المتجهين للعاصمة الإدارية بمقرها بالعباسية على أن تعلن الكنيسة عن تلك الترتيبات لاحقًا.
الكاتدرائية تتزين بأضواء الميلاد
تزينت ساحات الكاتدرائية بأضواء وزينة عيد الميلاد المجيد وأشجار الكريسماس وأضئ المقر الباباوي من الداخل بأنوار الميلاد واكتست شجرة الكريسماس بالألعاب والهدايا بينما وضعت كنائس الأنبا رويس بالكاتدرائية مجسمات لطفل المذود والمجوس الذين تنبئوا بزيارة السيد المسيح.
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