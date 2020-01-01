شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة صحة المرأة تدعو السيدات للكشف الذاتى عن سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مبادرة صحة المرأة عن أفضل طرق وآليات الكشف الذاتى عن سرطان الثدى وقالت المبادرة أنه يمكن عمل الكشف الذاتى من جانب السيدات بعد اسبوع من انتهاء الدورة الشهرية فى حالة الاستلقاء على الظهر عند النزم وعند الوقوف أمام المرأة وبعد وخلال عملية الاستحمام.

وقالت مبادرة صحة المرأة : يعتبر سرطان الثدى من أكثر السرطانات التى تصيب السيدات، فهو يصيب واحدة من بين كل 8 سيدات، ويمكن من خلال الوقاية من عوامل الخطورة تتفادى السيدات الإصابة به

وكانت مبادرة 100 مليون صحة دعت جميع السيدات للكشف المبكر والدورى حتى يتم تقليل الإصابات بسرطان الثدى، وقالت المبادرة: "بالكشفك المبكر والدورى هتقدرى تحمى نفسك من تطور المرض، وتوصلى لأعلى نسبة شفاء وعشان صحتك بالدنيا".