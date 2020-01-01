شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة صحة المرأة تدعو السيدات للكشف الذاتى عن سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مبادرة صحة المرأة عن أفضل طرق وآليات الكشف الذاتى عن سرطان الثدى وقالت المبادرة أنه يمكن عمل الكشف الذاتى من جانب السيدات بعد اسبوع من انتهاء الدورة الشهرية فى حالة الاستلقاء على الظهر عند النزم وعند الوقوف أمام المرأة وبعد وخلال عملية الاستحمام.
وقالت مبادرة صحة المرأة : يعتبر سرطان الثدى من أكثر السرطانات التى تصيب السيدات، فهو يصيب واحدة من بين كل 8 سيدات، ويمكن من خلال الوقاية من عوامل الخطورة تتفادى السيدات الإصابة به
وكانت مبادرة 100 مليون صحة دعت جميع السيدات للكشف المبكر والدورى حتى يتم تقليل الإصابات بسرطان الثدى، وقالت المبادرة: "بالكشفك المبكر والدورى هتقدرى تحمى نفسك من تطور المرض، وتوصلى لأعلى نسبة شفاء وعشان صحتك بالدنيا".
وأشارت المبادرة إلى أنه يجرى التعرف على الوحدة الصحية التى يوقع فيها الكشف المبكر عن أورام الثدى من خلال موقع 100 مليون صحة على الإنترنت، أو الاتصال على الخط الساخن 15335.
وقالت: "أظهرت دراسة حديثة أن زيادة الوزن أو السمنة تمثل عاملاً خطيراً فى تسمم القلب لدى المرضى المصابين بسرطان الثدى والذين تلقوا علاجا كيميائيا، لكن لم تأخذ الدراسة فى الاعتبار عوامل الخطر القلبية ذات الصلة أو عوامل الخطر الكلاسيكية الأخرى المتمثلة فى عدة عوامل منها السن كبار السن، والعلاج الكيميائى المصاحب أو العلاج الإشعاعى السابق، والتدخين، وارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكرى".
ويشار إلى أن وزارة الصحة أطلقت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى فى عدد كبير من المحافظات يتخطى 19 محافظة.
كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اكدت أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن صحة المرأة تستهدف فحص 28 مليون سيدة بمحافظات الجمهورية، كما تقوم بصرف العلاج بالمجان للمنتفعين ، وأضافت زايد، أن المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية فحصت ما يقرب من 3 ملايين و630 ألف سيدة حتى الآن، مشيره إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بمحافظات "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".
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