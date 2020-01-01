شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من طقس أول أيام العام الجديد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تصل لمناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية وعلي الأحمر شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «10 – 17»، إسكندرية «8- 16»، قنا «6- 19»، الأقصر «7– 20»، أسوان «8 – 20».