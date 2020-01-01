شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: حفظ الإجابة أصل الداء.. والنظام الجديد يتم وفق معايير دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن حفظ الإجابة أصل الداء، ويجب أن نعيد النظر فيما نريد، مشيرا إلى أنه من بين إنجازات وزارة التربية والتعليم أن هناك نظاما تعليميا جديدا مبنيا على أسس علمية، وهناك إطار علمى للمناهج وبعد ذلك نواتج التعلم ويتضمن المهارات التى نريد أن نعلمها للطلاب بجانب تدريب المعلمين يتم العمل به وداخل حوالى 6 ملايين طفل فى هذا النظام التعليمى الجديد.

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وقال وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، إن من بين الإنجازات الخاصة بوزارة التربية والتعليم تطوير النظام التعليمى القائم لأن عدد الطلاب الذين يتم تطبيق نظام التعليم القديم معهم حوالى 16 مليون طالب وهؤلاء سيقودون مصر فى المستقبل.

وأوضح الدكتور طارق شوقى، أن نسبة النجاح فى سنوات النقل خلال الـ 20 سنة الماضية حوالى 98 %، والطلاب ينتقلون من المرحلة الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة الابتدائى بشكل أتوماتيكى ليس به أى مقياس حقيقى للتعلم، متابعا: بالتالى نحن نشتكى بأن هناك بعض الطلاب فى المرحلة الثانوية لديهم مشكلات فى الكتابة والقراءة وهذه جملة لا يمكن أن نقولها ببساطة بل هى جملة موجعة للغاية لأن الطالب ينتقل من سنة إلى سنة تعليمية بدون مقياس حقيقى للتعلم وينتهى الأمر بأننا وضعنا الصنم الخاص بالثانوية العامة، كما أنه هو الهدف ونسينا أن الهدف هو التعلم الفعلى وتحضير الطلاب للمستقبل.