شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: التعليم تم إهماله لسنين طويلة وفخور بالمناهج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن التعليم تم إهماله لسنين طويلة وفخور بالمناهج الجديدة التى تم إنجازها، قائلا، أحاول أن أبين للمواطنين الصورة الكبيرة لتطوير منظومة التعليم، ثم أوضح كل صورة تستهدف كل فئة لوحدها، فالتعليم الذى حصلنا عليه فى الستينيات والسبعينيات كان مستفيدا من التعليم الجيد الذى كان موجودا قبل ذلك، ولم يعطه أحد الاهتمام الكافى منذ فترة الثمانينات، وبالتالى لدينا حجم كبير من التحديات ولا يمكن أن نقوم بحله فى وقت واحد".

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وأضاف وزير التربية والتعليم فى حواره مع قناة إكسترا نيوز، نحن تخطينا مسيرة كبيرة ومن ضمن إنجازات الوزارة أننا عملنا فى محاور متتالية، فقد بدأنا منذ 2014 فى بناء نظام مصرى يحقق طموحنا، حيث لا نصلح النظام التعليمى الموجود ولكن نحن نبنى نظاما تعليميا جديدا، ونقوم بعمل الاثنين بالتوازى سواء تطوير المنظومة التعليمية أو بناء نظام تعليمى جديد، والنظام التعليمى الجديد استمر لـ 4 سنوات منذ كى جى 1 وحتى مرحلة الثانى الابتدائى تم بنائهم بشكل جيد، وهذا يشمل 6 ونصف مليون طفل مصرى .

وتابع الدكتور طارق شوقى: نحاول أن نرتفع بمستوى مدارس الحكومة، فمن أجل بناء مناهج دراسية لـ14 سنة فهو مشروع ضخم للغاية ونحن مدركين تماما أن هناك مشكلات فى البنية التحتية وكثافات الفصول وعجز المعلمين، ونحن نحاول أن نخترق هذه المشكلات بشكل متسلسل ومدرس منذ عام 2014 ، ولكن الاستثمار كله فى بناء النظام الجديد، ووزارة التربية والتعليم قامت بمجهود جبار فى هذا الأمر أنا فخور به .