شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تدعو طلاب الثانوية العامة لسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه على طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات العام الدراسى الجارى 2019،2020، سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة ، لأن الترم الثانى سيتم البدء فى كتابة الاستمارة الورقية، ويجب أن يكون الطالب سجل الإلكترونية أولاً حتى يستطيع كتابة الورقية ،وشددت المصادر على أنه لا يضار أى طالب من تأخره فى تسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أن باب التسجيل مستمر ومفتوح ولكن على الطلاب الانتهاء من خطوة تسجيل الاستمارة للتركيز فى مراجعة دروسهم والاستعداد للامتحان بشكل جيد.

ولفتت المصادر، إلى أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2020، فى 6 يونيو المقبل حسب ما تم الإعلان عنه فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، وتعقد على نظام البوكليت أى أن الطالب يجيب فى نفس كراسة الإجابة والامتحان من نماذج متعددة توزع على الطلاب حسب ترتيبهم، مشددة على أنه عند كتابة الطالب للاستمارة عليه طباعة نسخة منها والتأكد من تدوين اللغة الثانية بعناية حتى لا يفاجأ فى الامتحان بتغيير فى اللغة الثانية، لافتة إلى أن المدارس الثانوى ستقوم بمراجعة اللغة الثانية والاستمارة بأكملها مع الطالب عند كتابتها.

وكانت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لليوم الثانى، بدأ فى تلقى مستندات المرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء كنترولات ولجنة إدارة بامتحانات الثانوية العامة للعام الجارى، بمقر الإدارة، حتى 2 يناير المقبل.

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وكشفت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على من يريد الترشح الدخول على موقع الوزارة و طبع استمارة الترشح والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة ، وملء البيانات واعتمادها من جهة العمل مع إرفاق بيان حالة وظيفية يدوي حديث ، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ، ومقترح التطوير .

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه يجب للترشح لأعمال الامتحانات، ألا يكون العضو تم حرمانه من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992 ، وألا يكون قد تمت إحالة المترشح للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق باعمال الامتحانات أو تمس الشرف والامانة ، ويجب ألا يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.