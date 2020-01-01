شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 6 نقباء للنقابات الفرعية للاسنان بالانتخابات بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لـنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على الانتخابات، إنه بعد إغلاق باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، وإعداد القوائم الأولية لأسماء المُرشحين، أوضحت القوائم حسم عددا من المقاعد بالتزكية، لعدم ترشح أكثر من طبيب عليها.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الفائزين بالتزكية هم: الدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر، الدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء، الدكتور علاء العشيرى نقيب الفيوم، والدكتور حاتم الجندى نقيب الدقهلية، والدكتور زكى حلمى نقيب القليوبية، والدكتور محمد بكر نقيب الوادى الجديد، لافتا إلى أن كافة مقاعد النقابات سيتم إجراء الانتخابات عليها وفق نص القانون، لافتا إلى أن كافة مقاعد النقابة العامة أيضا سيتم إجراء التصويت عليها، عدا مقعد شمال الصعيد فوق 15 عام، حيث فاز الدكتور أيمن عبد المتجلى، بالتزكية أيضا.

وأشار عضو لجنة الاشراف على الانتخابات، إلى أن هناك 13 مرشح تحت السن على مستوى الجمهورية، و9 فوق السن على مقعد مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن جميع مقاعد القطاعات يتراوح أعداد المرشحين عليها بين مرشح ومرشحين، حيث ترشح على جنوب الصعيد أثنين من الأطباء، وغرب الدلتا 3 مرشحين، وشرق الدلتا مرشحين، والقاهرة والجيزة طبيبين، ووسط الدلتا 4 مرشحين.

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وكانت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، قد أعلنت فتح باب الترشح بالانتخابات على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، السبت 21 ديسمبر الجارى، وأعلن غلق باب الترشح أمس الأثنين، 30 ديسمبر 2019.