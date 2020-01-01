شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة : تصدير 279 ألف شتلة فاكهة من 13 صنف و255 طن تقاوى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، عن موافقتها على تصدير 279 ألف شتلة فاكهة من اصناف المانجو والعنب والليمون والرمان والجوافة والخوخ والتفاح والبرقوق والكاكا والكمثري والقشطة والأفوكادو، وتصدير 255 طن تقاوى ذرة صفراء هجن فردية وبرسيم حجازى وبرسيم مصري وتقاوي سورجيم ، وذلك لعدد 8 دول عربية وأجنبية ، تنطبق عليها جميع الإجراءات والشروط الحجرية خلال أسبوع .

وأكد تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية ،أنه من بين موافقات اللجنة تصدير 225 ألف شتلة فاكهة من المانجو والأفوكادو إلي المملكة العربية السعودية، وتصدير 34 ألفا و 500 شتلة كمثري وتفاح وخوخ وتوت عماني وتين أسباني ورمان وندرفل ومانجو كيت للسعودية ليصل إجمالي صادرات هذه الشتلات للسعودية إلي أكثر من 259 ألف شتلة من 7 محاصيل بستانية.

وأوضح تقرير الحاصلات الزراعية ، أن اللجنة وافقت أيضا على تصدير 15 ألف شتلة مانجو ورمان وندر فل وخوخ سكري ومشمش وجوافة حمراء وليمون بنزهير وذلك لدولة سلطنة عمان ، وتصدير 1200 شتلة مانجو كيت وتفاح بلدي ورمان وندرفل وعنب فليم ويوسفي موركيت وليمون بنزهير إلي دولة الكويت.

وقال التقرير، أن اللجنة وافقت أيضا على تصدير 4600 شتلة فاكهة تضم أصناف المانجو الكيت وعنب فليم وليمون بنزهير وأفوكادو وبرتقال أبو سرة وجوافة بناتي ورمان وندرفل وقشطة عبدالرازق لدولة البحرين، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 215 كجم تقاوى ذرة صفراء هجن فردية وثلاثية بيضاء وصفراء وسورجيم هجين فردي حورس وسورجم هجين إيزيس، وذلك لدولتي كينيا والمجر للأغراض العلمية فقط.

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كما وافقت لجنة الحاصلات الزراعية ،على تصدير 8 طن تقاوي سورجم من نوع حشيشة السودان وذلك لصالح دولة سلطنة عمان، فضلا عن الموافقة علي تصدير 1500 كجم تقاوي برسيم حجازي لصالح دولة إريتريا، وتصدير 220 طن من تقاوي البرسيم المصري البلدي إلى الهند.

وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.