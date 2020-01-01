البابا تواضروس يترأس صلاة قداس رأس السنة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - أ ش أ:

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس رأس السنة، الثلاثاء، بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية.

شارك البابا الصلاة كل من الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه والأنبا إيلاريون أسقف غرب والأنبا هرمينا اسقف وسط والقمص أبرام ايميل الوكيل البابوي والآباء كهنة البطريركية.

وفي السياق نفسه، ترأس سهرة رأس السنة في كنيسة السيدة العذراء مريم بغبريال القمص رويس مرقس الوكيل البابوي السابق وراعي الكنيسة، وترأس القمص مقار فوزي صلاة قداس رأس السنة كنيسة القديسين ترأس القمص مقار فوزي، راعي الكنيسة، صلاة قداس رأس السنة بمشاركة عدد من آباء وكهنة الكنيسة وبحضور المئات من الشعب القبطي ويراس رعاة الكنائس الصلاة كل في كنيسته.