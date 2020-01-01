أخبار مصر | لأول مرة.. الألعاب النارية تنطلق من برج القاهرة احتفالًا بـ٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. الألعاب النارية تنطلق من برج القاهرة احتفالًا بـ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد برج القاهرة اليوم، احتفال كرنفالي غير مسبوق النظير، لاستقبال العام الجديد بالألعاب النارية وسط أجواء حماسية ساحرة؛ بتزيين البرج بالكامل بالألوان المبهجة بالليزر للعد التنازلي قبل بداية العام بدقيقة.

ويحتفل برج القاهرة، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020، حيث تم وضع شجرة "كريسماس" في مدخل البرج بالإضافة للعديد من الزينة والألعاب بمناسبة العام الجديد.

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وتعد هذه المرة الأولى التي يحتفل فيها برج القاهرة بالألعاب النارية، وتنظيم احتفال كرنفالي غير مسبوق احتفالا بالعام الجديد.

الجدير بالذكر أن ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام هي أخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الغريغوري، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة.

ويستعد المصريون للاحتفال بهذه المناسبة، حيث يتبادلون رسائل الود والتهنئة.